El Team USA en hockey y Eileen Gu ponen broche de oro a Milán-Cortina

A solo unas horas de la ceremonia de clausura en Verona (Italia), las pruebas deportivas finalizaron este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, con la selección estadounidense masculina de hockey sobre hielo y la esquiadora freestyle china Eileen Gu como últimos protagonistas.

El último oro de esta edición era el del hockey y el evento contó con la final soñada por todos, un duelo norteamericano en Milán entre Estados Unidos y Canadá, con sus estrellas de la NHL, y que los primeros se llevaron por un marcador de 2-1, con un tanto de Jack Hughes en la muerte súbita.

"Felicidades a nuestra gran selección de Estados Unidos de hockey sobre hielo. HAN GANADO EL ORO", escribió en redes sociales el presidente Donald Trump, cuyo regreso a la Casa Blanca tensó precisamente las relaciones con el vecino del norte, motivo por el cual este partido se presentaba con unas connotaciones extradeportivas añadidas.

Estados Unidos consiguió el tercer oro olímpico de su historia en el hockey masculino y el primero desde el memorable "milagro en el hielo" de 1980, cuando se impuso entonces a los soviéticos en plena Guerra Fría.

- Eileen Gu, oro y mala noticia -

En Livigno, la superestrella del esquí acrobático, la china Eileen Gu, que hasta ahora había logrado dos platas en Italia, pudo colgarse por fin el oro, revalidando su título olímpico en el halfpipe.

Sin embargo, no todo fue feliz para ella este domingo, ya que en su conferencia de prensa posterior a la victoria reveló que justó después de recibir la medalla se enteró del fallecimiento de su abuela.

En las otras finales del último día de los Juegos, Suecia triunfó con la esquiadora de fondo Ebba Andersson en los 50 km y con su selección femenina de curling, mientras que Alemania hizo doblete oro-plata en el bob a 4 masculino.

- Noruega dominó el medallero -

En el medallero final, Noruega volvió a terminar en cabeza, en una edición donde brilló especialmente con el esquiador de fondo Johannes Klaebo, que hizo pleno de seis oros.

En total, los noruegos consiguieron 41 medallas, 18 de ellas de oro, aventajando en el medallero final a Estados Unidos (33 metales, 12 de oro), mientras que el tercer puesto fue para Países Bajos y el cuarto para la anfitriona Italia, ambos con diez títulos.

Noruega acaba así en cabeza de esta clasificación, como en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022. En Sochi 2014 fue segunda detrás de Rusia, pero pasaría a un primer lugar también teniendo en cuenta los deportistas rusos que fueron descalificados por dopaje después de aquella controvertida edición.

- La llama, a punto de apagarse -

Con la competición deportiva ya concluida, a Milán-Cortina solo le queda despedirse a lo grande, con una ceremonia de clausura que tendrá lugar en un escenario de lujo, la Arena de Verona, el anfiteatro romano del siglo I, más antiguo que el Coliseo de Roma, y que es el emblema de la ciudad de Romeo y Julieta.

Según avanzaron los organizadores, el acto, que comenzará hacia las 20h30 locales (19h30 GMT), tendrá como objetivo ensalzar la belleza italiana.

Como es tradición en las ceremonias de clausura, servirá también para apagar la llama olímpica y pasar el testigo al anfitrión de la siguiente edición, prevista en 2030 en los Alpes franceses.