El TAS anula la suspensión por dopaje del atleta japonés Koki Ikeda

El atleta japonés Koki Ikeda, subcampeón olímpico de 20 km marcha en Tokio en 2021 y que fue suspendido cuatro años por dopaje por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), ha visto su sanción anulada el viernes por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En febrero de 2024, la AIU indicó que el atleta japonés, que tiene hoy 28 años, era sospechoso de "manipulación sanguínea" debido a "anomalías que fueron detectadas en las muestras sanguíneas efectuadas el 20 de junio de 2023 y después entre el 16 de agosto y el 13 de septiembre de 2023".

Durante una audiencia en la sede del TAS el pasado 11 y 12 de mayo, Koki Ikeda presentó elementos que podían explicar esas anomalías, en especial por elementos médicos personales, explicó la instancia basada en Lausana.

Por ello el TAS estimó que el atleta japonés no violó ninguna regla antidopaje y retiró su suspensión.

La AIU indicó simplemente que "toma nota" de la decisión del TAS y que no hará ningún comentario a la espera de que se publique la decisión completa.

También subcampeón del mundo de los 20 km marcha en Eugene en 2022, Koki Ikeda terminó 7º en esa misma prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024.