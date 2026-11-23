El surf panameño entra a su recta final para cerrar la temporada nacional 2026 por todo lo alto.

Luego de suspender la válida de Playa Venao, del Circuito Nacional de Surf APS, programada para el 31 de octubre y 1 de noviembre, debido al sismo del 9 de octubre y réplicas durante esos días, desde la Asociación Panameña de Surf (APS) tiene contemplado su celebración para finales de este mes de noviembre, en el mismo sitio.

Además, confían se solucionen temas presupuestarios correspondientes a dineros públicos de apoyo por refrendar.

“Estamos esperando confirmación de todo, por lo que no nos hemos podido comprometernos a realizar esa fecha”, afirmó Bruno Sánchez, presidente de la APS, siendo celebradas ya dos válidas durante el año (Morrillo y Santa Catalina).

En tanto, el dirigente recalcó que la última válida del circuito se efectuará en Playa Paunch, en Isla Colón, Bocas del Toro, los días 19 y 20 de diciembre, y que dará punto final a la actividad deportiva local. A nivel internacional, el último evento de selección fue el Campeonato Mundial de Surf de tabla corta, en Punta Rocas, Perú, (7 al 15 de noviembre), donde Panamá alcanzó el 14.º lugar en la clasificación general, entre 52 naciones.

“Estamos a mitad un ciclo olímpico, por lo que no podíamos dejar de asistir. Estamos muy contentos, aunque no se lograron medallas, pero el equipo avanzó en los heats y se llegó a un resultado positivo”, añadió Sánchez.