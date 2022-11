El relato de los demonios de Maradona

El inédito documental “Maradona, La Muerte de DIOS”, el relato sobre los demonios del astro argentino, dirigido y narrado por el periodista Iván Kasanzew, llega a Estados Unidos. “Maradona, la Muerte de DIOS”- que se verá a través de ViX, la plataforma de streaming de Televisa-Univisión- es un crudo relato sobre los demonios del astro argentino: su infancia, las malas compañías, las agresiones a mujeres y periodistas, su expulsión del Mundial de Estados Unidos 1994 y su adicción a la cocaína, entre otros temas.

La película biográfica, producida por Two Flamingos Production, llega a Estados Unidos con ocasión del aniversario 62 del nacimiento del astro del futbol mundial, el 30 de octubre (1960) y el segundo de su muerte el 25 de noviembre (2020). El documental, que cuenta con material inédito de Diego Maradona, así como una gran variedad de entrevistas al famoso número 10, fue nominado a los Premios PRODU como “Mejor Serie o Película Biográfica”. Hasta la fecha, ningún periodista argentino se había animado a contar “la verdadera historia del hombre debajo de la camiseta”.

Kasanzew, quien admiró a la popular pelusa de adolescente dice que con el correr del tiempo se ha creado a una persona que no es la verdadera.

“Como futbolista, nadie puede negar su magia. Pero como persona, se marcó muchos goles en contra. La película desmitifica al ídolo y llama a la reflexión”, señaló el director del documental.

Kasanzew vive en Estados Unidos desde 1995. Laboró por más de 15 años en Univisión. Fue nominado a un premio Emmy en el 2014 como personalidad deportiva del año. Se considera -posiblemente- como el periodista hispano que más estrellas del mundo del fútbol ha entrevistado: Pelé, Ronaldinho, Iván Zamorano, David Beckham, Steven Gerrard, Leopoldo Jacinto Luque, James Rodríguez, Luis Suárez, así como a Óscar de la Hoya, entre otros.

El comunicador deportivo tuvo dos encuentros con Maradona, el primero fue cuando recién empezaba como periodista y Maradona era entrenador de Racing Club Avellaneda.

“Ya se podía ver su agresividad, lo cuento en el documental, en algún momento se nos cruzan las miradas y él me insulta y yo lo estaba admirando, tampoco lo tomé mal, me llamó mucho la atención... empecé a descubrir allí a partir de ese momento a la persona, que no era una persona en paz”, comentó

Y el segundo encuentro fue en el Mundial de Alemania 2006, en donde se sacó una fotografía con él en la ciudad de Múnich. Kasanzew comenzó a trabajar en el documental sobre la vida de Diego Maradona para la productora Two Flamingos Production en el 2018. La película se completó a comienzos del 2021, unos meses después del fallecimiento del ex-futbolista.

El documental contiene entrevistas, videos y fotos inéditas de Maradona y expone su lado más controversial.

Nunca antes un periodista argentino se había animado de desmitificar la figura de Maradona. La película se estrenó el 25 de noviembre de 2021 en Latinoamérica a través de Prime Video de Amazon y en Italia por Sky Italia. También se emite también en Rusia y otros países bálticos.