El patrón del hockey sobre hielo desea el regreso de Rusia "lo antes posible"

La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) espera reintegrar "lo antes posible" a los equipos rusos y bielorrusos, vetados de las grandes competiciones desde 2022 por la guerra en Ucrania, anunció este jueves en Milán su presidente, Luc Tardif.

"Espero que reproduzcáis exactamente lo que digo: queremos el regreso de los bielorrusos y de los rusos lo antes posible. Primero de todo, porque eso querría decir que el mundo va un poco mejor", declaró el dirigente canadiense a la prensa, en el día de inicio del torneo olímpico masculino de su deporte.

En Milán-Cortina, las dos selecciones rusas -hombres y mujeres- están vetadas.

La IIHF cumple con "las recomendaciones del COI (Comité Olímpico Internacional) para los deportes de equipo, por lo que por el momento no están autorizadas a participar", recordó Luc Tardif.

"Intentamos organizar su regreso, somos la familia de la IIHF", añadió. "Como ustedes, seguimos las noticias cada día, esperando que la situación mejore", apuntó.

"Hacerles regresar demasiado pronto no sería bueno para nuestras competiciones y la cuestión de la seguridad sigue presente", continuó el patrón del hockey sobre hielo.

Tardif explicó que la IIHF "trabaja en una primera etapa con los menores de 18 años de Rusia y Bielorrusia".

"Vamos a hacer esa primera etapa y veremos qué pasa", indicó.

La reintegración por parte de las federaciones internacionales de los equipos Sub-18 se enmarca dentro de las recomendaciones efectuadas por el COI en una cumbre olímpica en diciembre de 2025.