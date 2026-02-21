El panameño Jorge Calviño gana bronce en el IBJJF London Open

El atleta panameño Jorge Calviño Mudarra conquistó la medalla de bronce en el IBJJF London Open, tras una destacada actuación en la exigente categoría adulto cinturón negro Feather, consolidándose entre los mejores competidores de la división.

En semifinales, Calviño protagonizó un cerrado enfrentamiento ante el brasileño Leonardo Freitas. En un combate de alto nivel técnico y estratégico, Freitas logró imponerse por un margen mínimo para avanzar a la final, donde posteriormente se quedó con la medalla de oro. No obstante, el panameño aseguró el tercer lugar del podio, reafirmando su competitividad en escenarios internacionales.

Este resultado cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que el fin de semana anterior Calviño representó a Panamá en el Grand Slam de Roma, donde se enfrentó al campeón de la categoría, Lucas Maquiné. De esta manera, el atleta mantiene una intensa agenda internacional frente a rivales de la más alta jerarquía.

Tras su participación en Londres, el deportista explicó que este recorrido forma parte de una planificación estratégica con miras a sus próximos retos. “Cada torneo es parte del proceso. Estamos afinando detalles y acumulando experiencia internacional. Estas categorías exigen el máximo nivel por la calidad de los oponentes, pero el compromiso y la motivación se mantienen intactos para lo que viene”, expresó.

En su calendario inmediato figuran el Grand Slam de Turquía y otros compromisos internacionales, con la mira puesta en el gran objetivo de la temporada: el Campeonato Mundial que se celebrará a final de año en Abu Dhabi. Así, con disciplina y constancia, Calviño continúa consolidándose en la élite del jiu jitsu internacional.