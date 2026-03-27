El nuevo estadio del Inter Miami tendrá una Tribuna Leo Messi

Una de las tribunas del nuevo estadio del Inter Miami, que se inaugurará a principios de abril, llevará el nombre de su estrella y capitán, Lionel Messi, anunció este viernes el club de la MLS.

El recinto, bautizado como Nu Stadium y con capacidad para 26.700 espectadores, abrirá sus puertas el 4 de abril en un partido de las Garzas por la liga norteamericana (MLS) frente al Austin FC.

De acuerdo con el Inter Miami, Messi se convertirá "en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna en su honor".

La Tribuna Leo Messi se ubicará en la grada Este y abarcará desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior y de la 217 a la 223 en el superior.

Sus ocupantes "disfrutarán de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico", señaló la franquicia estadounidense.

Messi, de 38 años, aterrizó en el Inter Miami a mediados de 2023 cuando este joven club, con sólo tres temporadas de historia, se encontraba en el pozo de la MLS.

En pocas semanas, el crack argentino lideró a Miami hasta el primer trofeo de su historia, la Leagues Cup, y la pasada temporada lo guio hasta el primer título de la MLS.

En el camino la exestrella del Barcelona ha dominado individualmente la MLS logrando dos premios MVP (Jugador Más Valioso) consecutivos en 2024 y 2025 y la Bota de Oro de la pasada campaña.

"Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo", dijo el Inter Miami al explicar el homenaje al ocho veces ganador del Balón de Oro.

"Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único", señaló el club sobre su capitán, que ha extendido su contrato con las Garzas hasta 2028.