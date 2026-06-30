El mexicano Isaac Del Toro será escudero de Pogacar en el Tour

El ciclista esloveno Tadej Pogacar estará acompañado por el mexicano Isaac del Toro y el británico Adam Yates para tratar de conquistar su quinto Tour de Francia a partir del sábado, según la convocatoria desvelada el lunes por el equipo UAE.

Además de Del Toro, reciente vencedor del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, y Yates, habitual lugarteniente de Pogacar en montaña, completan el efectivo el alemán Nils Politt, los belgas Florian Vermeersch y Tim Wellens, el austríaco Felix Grosschartner y el estadounidense Brandon McNulty.

Estos dos últimos han ocupado los puestos del ecuatoriano Jhonatan Narváez y del francés Pavel Sivakov, presentes en el pasado Tour.

"El Tour de Francia representa siempre el desafío más grande de la temporada y la carrera que más nos motiva. Cada año llegamos a la salida sabiendo que puede pasar cualquier cosa a lo largo de tres semanas, y eso es lo que lo hace especial", declaró Pogacar, citado en un comunicado.

"Estamos verdaderamente bien preparados como equipo, todo el mundo ha trabajado muy duro y ahora estamos impacientes por empezar por fin en Barcelona", añadió el doble campeón del mundo.

El Tour de Francia arrancará este sábado con una contrarreloj por equipos en las calles de Barcelona.