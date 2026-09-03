El medio de la Juventus Khéphren Thuram estará de baja hasta 2027

El internacional francés de la Juventus de Turín Khéphren Thuram fue operado de la rodilla derecha este jueves, anunció su club, y no volverá a jugar hasta 2027, según la prensa italiana.

"Se sometió a una intervención para tratar una condropatía rotuliana en la rodilla derecha. La operación transcurrió perfectamente y desde el viernes el jugador comenzará su rehabilitación", indicó la Juve en su comunicado, sin precisar la duración de su baja.

Según la Gazzetta dello Sport y el canal de televisión Sky Sport Italia, el menor de los hermanos Thuram no volverá a jugar este año y estará de baja al menos cuatro meses.

Afectado desde el final de la pasada temporada por esta dolorosa patología de degeneración del cartílago de la rótula, Thuram, de 25 años, no había debutado con la Juventus esta temporada, ni en los partidos de preparación ni en las dos primeras jornadas de la Serie A.

No figura en la lista, publicada por la Juve el miércoles, de jugadores susceptibles de participar en la Liga Europa.

Thuram (4 partidos con la selección francesa) disputó 35 encuentros de liga (3 goles) la pasada temporada, su segunda en Italia.

La Juventus, sexta de la Serie A la pasada campaña, tampoco puede contar con su delantero turco Kenan Yildiz.

Lesionado en el pie izquierdo (fractura del quinto metatarsiano) en el arranque de la temporada, Yildiz estará de baja entre dos y tres meses.

El club más laureado del fútbol italiano ha ganado sus dos primeros partidos de la temporada (4º, 6 puntos) y se enfrenta al AC Milan (3º) el domingo en la tercera jornada.