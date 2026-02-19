El joven francés Hadjar quiere ser campeón del mundo de F1 con Red Bull

El joven piloto francés de Fórmula 1 Isack Hadjar afirmó este jueves en una entrevista para la AFP que desea ser campeón del mundo con la escudería Red Bull, a la que llegó este año.

El ambicioso piloto parisino de 21 años respondió a la AFP en el marco de los ensayos de pretemporada en Baréin.

Reconoció que conducir los monoplazas de 2026, adaptados al nuevo reglamento, resulta menos placentero, aunque su objetivo es "ganar carreras" en su segunda temporada en F1.

PREGUNTA: Hace un año usted hizo público su deseo de ser campeón del mundo. A las puertas de su primera temporada junto a Max Verstappen en uno de los mejores equipos del mundo, ¿esa ambición sigue intacta?

RESPUESTA: "Eso es, o me voy para casa. No me veo como campeón del mundo con otro equipo, por el momento. (Red Bull) hace un buen trabajo, así que no hay motivo. Si el auto permite ganar, entonces ganaré carreras, pero si no lo permite, lo intentaré en todo caso. El objetivo es ser todo lo regular posible, estar en los puntos todos los fines de semana. Cuando se está en Red Bull uno está un poco obligado a ello. Estoy en un auto que como mínimo está en el top 4".

P: ¿Qué opinión le merecen los nuevo coches y la nueva reglamentación? ¿Son menos agradables de conducir como dijeron Verstappen y Lando Norris (McLaren)?

R: "El estado de ánimo va a ser el mismo. Poco importa el auto que tengamos entre las manos, hay que hacer el trabajo y tratar de ganar. Cuando estoy en el coche no pienso en el placer que siento. Pero es seguro que tengo ganas de pilotar coches que baten récords en la pista y no será con estos coches con los que los logremos. Estoy aquí por la competición, y ahí radica mi interés. Pelearé con los mejores del mundo".

P: ¿Considera, al igual que otros pilotos, que la jerarquía de 2025 no vivirá grandes cambios en 2026 a pesar del nuevo reglamento?

R: "Sí, serán los grandes equipos que trabajan mejor, que tienen a las mejores cabezas (de ingenieros y de técnicos). Y los coches motorizados por Mercedes están bien (el creador de motores alemán surte también a McLaren, Alpine y Williams). Los cuatro primeros (en 2025, McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari) deberían en principio mantenerse (en 2026)".

P: ¿Estar junto a Verstappen supone una motivación o una presión extra?

R: "Es una suerte estar junto a él. Sé que estoy con el mejor del mundo. A igual coche puedo saber si soy o no bueno. No creo que yo tenga tanta regularidad como él. No llevo once años en la F1, así que si estoy delante de él es que hay un problema".

P: ¿Cuánto tiempo se da para ser campeón del mundo?

R: "Tengo 21 años así que puedo estar en la F1 hasta los 40 años. Me doy 20 años".