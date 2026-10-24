El japonés Hashimoto logra su cuarto oro mundial en el concurso general de gimnasia

El japonés Daiki Hashimoto, defensor del título, ganó el concurso general individual del Mundial de gimnasia artística, este jueves en Róterdam.

Tras coronarse el martes en el concurso por equipos masculinos junto a sus compatriotas nipones, el gimnasta nacido hace 25 años en Narita sumó ahora su séptimo oro en un Mundial y el cuarto en el concurso general individual (2022, 2023, 2025 y 2026).

En los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, también fue el ganador del oro en el concurso general individual.

El vigente campeón olímpico de esa prueba, el también japonés Shinnosuke Oka, solo pudo acabar en el octavo lugar este jueves en Países Bajos.

La medalla de plata fue para el chino Yang Haonan y el bronce para el británico Joe Fraser.