El Inter empata ante el Torino en su camino hacia el Scudetto

El Inter de Milán, que acaricia el título de campeón de la Serie A, sufrió un pequeño tropiezo en ese camino hacia el Scudetto al empatar 2-2 en el campo del Torino, este domingo en la 34ª jornada, aunque sigue contando con una gran ventaja.

El Nápoles (2º), que goleó a la Cremonese por 4-0 el viernes, reduce de doce a diez puntos su desventaja respecto al Inter, pero con cuatro partidos por jugarse -un máximo de 12 puntos- su misión de revalidar el título italiano parece imposible.

Esa victoria del Nápoles había evitado cualquier posibilidad matemática de que el Inter fuera campeón este domingo.

Los Nerazzurri pueden serlo, ya sin depender de nadie, el domingo de la próxima semana cuando reciban al Parma en el estadio Giuseppe Meazza de la capital lombarda.

En su desplazamiento al campo del Torino, el Inter llegó a ir dominando 2 a 0 en el marcador, con dos tantos de cabeza, de Marcus Thuram (23') y Yann Aurel Bisseck (61'), en ambos casos con balones servidos por Federico Dimarco.

El Torino, decimotercero de la Serie A, pudo reaccionar después e igualó gracias al argentino Gio Simeone (70') y a un penal transformado por el croata Nikola Vlasic (79').

- El Como no se rinde -

Unas horas antes, el Como, revelación de esta temporada italiana, cortó su crisis en pleno esprint final de la carrera por clasificarse a la próxima Liga de Campeones, ganando 2-0 en el campo del Génova.

Los tantos de esta victoria fueron conseguidos por el griego Tasos Douvikas (minuto 10) y por el senegalés criado en España Assane Diao (68').

Gracias a este triunfo en el estadio Luigi Ferraris, el equipo lombardo recupera el quinto puesto, alcanzando a puntos a la Roma (6ª, con peor diferencia de goles), que había vencido el sábado por 2 a 0 en Bolonia.

Pero sobre todo, el Como se coloca provisionalmente a dos puntos del último equipo dentro de los puestos de Champions, la histórica Juventus (4ª), que este domingo tiene un compromiso muy delicado, en San Siro ante el AC Milan (3º).

El Como de Cesc Fábregas, un club que nunca ha jugado en las competiciones europeas, había dado síntomas de agotamiento en las últimas semanas, con un punto en sus tres partidos anteriores, lo que permitió a la Juve tomar impulso.

La victoria de este domingo permite además al equipo recuperar la sonrisa tras la decepción sufrida el martes de esta semana al caer eliminado en semifinales de la Coppa de Italia ante el Inter de Milán.

El Génova, decimocuarto, está en una zona tranquila de la clasificación y sin aparentes grandes alicientes hasta el final de temporada, aunque su permanencia todavía no está asegurada matemáticamente.