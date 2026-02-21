El Inter de Messi pierde 3-0 ante LAFC en la jornada inaugural de la MLS

Lionel Messi y su Inter Miami arrancaron la defensa del título de la MLS sufriendo una goleada 3-0 a manos de Los Angeles FC (LAFC) del surcoreano Son Heung-min frente a 75.000 espectadores.

El esperado primer duelo entre Messi y Son, los iconos actuales de la liga norteamericana, terminó siendo un monólogo de la escuadra angelina para alegría de la mayoría de aficionados en el emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles.

La promesa venezolana David Martínez inauguró el marcador en el minuto 38 asistido por Son después de una pérdida de balón en campo propio del argentino Rodrigo De Paul.

El gabonés Denis Bouanga, la otra pieza del temible tridente ofensivo angelino, amplió la ventaja en un fulminante contragolpe en el 73' y el estadounidense Nathan Ordaz cerró la goleada en el 90+4'.

Messi, en el arranque de su cuarto año en la MLS, encendió las pocas luces del ataque de Miami en un gris debut de su nuevo socio, el mexicano-argentino Germán Berterame.

De forma inusual en la MLS, Messi recibió abucheos de buena parte de los 75.673 espectadores del histórico Memorial Coliseum, recinto que en 2028 inaugurará por tercera vez unos Juegos Olímpicos, tras los de 1932 y 1984.

Con los silbidos al astro argentino, ocurridos sobre todo al lanzar los saques de esquina, y esta rotunda victoria, el LAFC lanzó un claro desafío a la condición de claro favorito del Inter para revalidar el título.