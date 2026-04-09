El ingeniero de carrera de Verstappen abandonará Red Bull a finales de 2027

El italiano Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera del cuádruple campeón del mundo de F1 Max Verstappen, abandonará el cargo a finales de 2027, anunció este jueves la escudería austríaca.

El ingeniero de 45 años dejará Red Bull "cuando venza su contrato actual" y pondrá rumbo a McLaren, vigente campeón de pilotos y constructores.

"Lambiase es un miembro muy valorado del equipo, al que se incorporó en 2015. Hasta su salida prevista, 'GP' seguirá desempeñando sus funciones de director de competición e ingeniero de carrera de Max Verstappen", indicó Red Bull.

Lambiase ha desempeñado un papel fundamental junto a Mad Max al ser su interlocutor por radio durante los fines de semana de carrera desde su llegada a la escudería en 2016. Juntos han conquistado cuatro títulos mundiales en 2021, 2022, 2023 y 2024.

Unas minutos después del comunicado de Red Bull, McLaren anunció la llegada "a más tardar en 2028" del ingeniero italiano como director de operaciones de carrera, bajo la responsabilidad del director del equipo, el italiano Andrea Stella.

Esta marcha supone un nuevo golpe para Red Bull, que ha visto irse a varios de sus responsables en los últimos meses, como el asesor austríaco Helmut Marko o los británicos Adrian Newey y Jonathan Wheatley.

El histórico director de la escudería, el inglés Christian Horner, fue destituido en julio de 2025 y sustituido por el francés Laurent Mekies, que hasta entonces dirigía la escudería Racing Bulls.

Red Bull está viviendo un complicado inicio de año, mientras que la temporada 2026 viene marcada por la entrada en vigor de una nueva normativa técnica que modifica profundamente los monoplazas, con motores compuestos en un 50% por la parte térmica y en un 50% por la parte eléctrica.

Luego de tres Grandes Premios, la escudería austríaca ocupa la sexta posición de once en la clasificación de constructores, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren, Haas y Alpine.

Verstappen es noveno en el campeonato de pilotos y el francés Isack Hadjar, llegado esta temporada procedente de Racing Bulls, es duodécimo.