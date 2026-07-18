El Hipódromo Presidente Remón celebra dos pruebas de hándicap

Para la velada de la fecha del Hipódromo Presidente Remón se celebrarán dos importantes pruebas en categoría de hándicap, cuyas competencias tendrán cabida en el cuarto y sexto orden de la programación.

Se trata de los hándicaps Fábricas Promocionales FP 28 Años Bordando a Panamá y La Quinta Pata, La Nueva Forma de Ver y Disfrutar Los Eventos.

Dichas pruebas conmemorativas se han de desarrollar gracias al patrocinio y buena voluntad de inversionistas de la empresa privada, siendo ellos Ricardo Escobar y Miguel Ángel Morrel, en coordinación con el Dr. Julio Sandoval y la organización y aprobación del Gerente del Hipódromo Presidente Remón Carlos De Oliveira Jr.

La primera competencia en mención reúne una nómina de cinco machos importados de tres años de edad, los cuales sobre mil 400 metros saldrán en busca de la mejor parte de un premio de diez mil 500 dólares ($10,500).

Para este cotejo, que abrirá las portezuelas a las 3:45 p.m., sobresale el colorado Sol Abuelo Carlos, con monta de su jinete usual Ariosto Delgado, equino que viene de alternar con lo más granado de los ejemplares que cumplen campaña en el óvalo juandieño.

Si lugar a dudas que su único contendor de cuidado lo será el velocista Showthani, que ha sido batido por el favorito en dos ocasiones, contando nuevamente con la conducción de Abdiel Jaén.

El resto de los participantes lo componen: Bustin Fox (Ángel Rivas), Eagle In Charge (Lorenzo Lezcano) y Le Tornique (Johan Garibaldo), terna que se presenta con opción remota a la victoria.

Fire Light, con todo a su favor

Para la sexta carrera cinco potros nacionales de tres años serán los protagonistas del Handicap La Quinta Pata, La Nueva Forma de Ver y Disfrutar Los Eventos, donde despunta ampliamente el mimado del Stud Carmen Cristina Fire Light, potro que irá tras su segundo triunfo de su campaña, con las botas de Obeth Benitez.

Leader Of The Band, que hizo su estreno triunfal el pasado3 de mayo, y Mente Brillante, el más experimentado del lote, pudieran ser las posibles sorpresas de la carrera.

Raymundo Fuentes y Abdiel Jaén, respectivamente, serán los fustas que conducirán a dichos ejemplares, carrera cuya hora de partida está fijada para las 4:35 p.m.

La programación de hoy inicia a partir de las 2:30 p.m., con un total de nueve carreras, con el presagio de cerradas competencias en la mayoría de los eventos.

Con la celebración de estos dos hándicaps, la Administración del Hipódromo Presidente Remón agradece y reconoce el aporte de sus patrocinadores a la actividad hípica, los cuales serán huéspedes de honor de la cartilla sabatina de la fecha.