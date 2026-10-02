El Guadalajara de Milito, la cantera favorita de selección de México

Con Javier Aguirre en el Mundial 2026 y ahora en el inicio de la era de Rafael Márquez, el Guadalajara de Gabriel Milito se ha convertido en el principal proveedor de talento para una selección mexicana que aún no termina de demostrar su valía.

Aunque el histórico Guadalajara únicamente juega con mexicanos, había perdido protagonismo en las convocatorias del Tri en los últimos mundiales.

En la Copa del Mundo, el equipo de Milito aportó cinco jugadores a la selección del "Vasco" Aguirre y seis en la primera convocatoria de "Rafa" Márquez para la fecha FIFA en curso, que hasta ahora deja dos empates (1-1) ante Colombia y Perú.

En el tercer ensayo de Márquez como seleccionador, México enfrentará el sábado (02H30 GMT del domingo) en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, a Estados Unidos, que vive un proceso de rejuvenecimiento con el también argentino Mauricio Pochettino en el banquillo.

Entre los seis jugadores que Milito cedió para esta fecha FIFA hay tres mundialistas: el portero Raúl Rangel, el mediocampista Luis Romo y el delantero Roberto Alvarado.

La media docena de Chivas se complementa con el defensa Diego Campillo y los delanteros de 19 años Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Ambos atacantes debutaron el martes con el Tri, en los últimos minutos contra Perú.

En total, 13 jugadores del Guadalajara han recibido llamados a la selección mexicana desde la llegada del entrenador argentino al club, en mayo de 2025.

"El jugador mexicano, cuando está convencido, potencia todo su talento", comentó Milito.

"Me adhiero a la política del club, me gusta", dijo sobre la tradición de las Chivas de solo utilizar nacionales.

- Milito y Márquez, viejos conocidos –

Márquez fue presentado como seleccionador de México en septiembre, y de inmediato realizó visitas a los clubes de la primera división mexicana para coordinar su trabajo con los entrenadores.

En su visita al Guadalajara se reunió con Milito, su excompañero en el FC Barcelona en el sextete de 2009.

"Rafa es un amigo del fútbol", comentó Milito. "Él sabe que Chivas siempre apoya al entrenador de la selección, lo hicimos con el señor Aguirre, y lo vamos a hacer de la misma manera con él".

En el Clausura 2026, el Guadalajara y Milito eran serios candidatos al título, pero cedieron cinco jugadores para la concentración mundialista con Aguirre.

Diezmado, el Rebaño fue eliminado en semifinales.

Gabi no se quejó de haber sido el equipo con más elementos convocados: "Para mí no es ningún problema ni una desventaja contar solo con jugadores mexicanos; es una bendición, creo mucho en ellos".

- Alumnos destacados de Milito -

Entre los jugadores que Milito ha cedido a la primera convocatoria de Márquez destaca el golero Rangel, heredero de la titularidad del histórico Guillermo Ochoa en el Mundial 2026.

También sobresale el "Piojo" Alvarado, extremo que dio tres asistencias el Mundial 2026.

Pero el volante ofensivo Santiago Sandoval es el gran descubrimiento de Milito con las Chivas.

"No lo conocíamos, pero al segundo entrenamiento nos dimos cuenta del potencial y el talento que tenía a los 17 años", recordó.

El argentino también impulsó al delantero Armando "La Hormiga" González para llegar al Mundial 2026, y posteriormente emigrar al Olympiacos de Grecia.