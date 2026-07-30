El gobierno de Samoa retira su apoyo a la federación de rugby del país

La selección de rugby de Samoa, clasificada al Mundial de 2027, se encuentra en una situación delicada luego de que el gobierno del país retirase el jueves el apoyo a la federación por "problemas internos y división".

El primer ministro samoano La'aulialemalietoa Leuatea Schmidt declaró que tras "meses de consultas", su gobierno había "decidido retirar su reconocimiento y apoyo a la federación nacional de rugby XV", que se llama "Lakapi Samoa".

"Esta decisión incluye la retirada de cualquier tipo de apoyo financiero y asistencia del gobierno previamente acordados a Lakapi Samoa", continuó el jefe de gobierno de este país de 220.000 habitantes.

Según el medio The Samoan Observer, World Rugby, organismo que rige el rugby mundial, dio al gobierno 24 horas para reconsiderar su decisión y aceptar una auditoría, a riesgo de exponerse a una prohibición de cuatro años en el rugby internacional.

Contactada por la AFP, World Rugby ha negado la existencia de una fecha límite y la perspectiva de una larga suspensión, y dice estar "en diálogo activo y constructivo con todas las partes".

La selección masculina está clasificada al Mundial de 2027. Se trata de un equipo histórico de esa competición ya que ha disputado nueve de las diez ediciones celebradas, y solo se ha perdido la primera, en 1987.

A principios de 2023, la selección masculina ocupaba la 11ª posición del ranking World Rugby, pero desde entonces ha caído a la 20ª posición. La selección femenina ocupa el 15º puesto.

Según La'aulialemalietoa Leuatea Schmidt, la federación ha contado con suficiente tiempo para "resolver los problemas internos y las divisiones que afectan la administración de la federación, las cuestiones realizadas por exjugadores y entrenadores, además del estado decadente del rugby samoano en la escena mundial".

Hace meses que no oculta su voluntad de crear una nueva federación de rugby que haga competencia a Lakapi Samoa.