El Frontenis tiene una cita internacional en Panamá

REDACCION | El Torneo Internacional de Frontenis ‘Panamá Open 8’ se juega en Ciudad de Panamá del 23 al 28 de marzo. El evento deportivo de alto rendimiento, que se divide en las categorías A, B, C, Máster y Femenino, contará con representaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá, con exponentes que tendrán sostenidas batallas protagonizadas por jugadores en jornadas reservada para parejas en superficie de 20 metros.

La delegación panameña registra por catorce duplas. La cita, con 80 juegos, será en la Sociedad Española de Beneficencia, ubicada en Urbanización La Loma, cerca de Hato Pintado, con entrada gratis, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Se prevé que el martes 24, se realice la inauguración oficial, desde las 7:30 p.m. Este certamen, tendrá programadas las finales este sábado 28 de marzo en todas las divisiones, con cobertura del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV). Se premiarán los primeros tres lugares de cada categoría.