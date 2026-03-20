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El exinternacional español Dujshebaev debuta con Francia en un triunfo de 29-26 sobre España

El exinternacional español Dujshebaev debuta con Francia en un triunfo de 29-26 sobre España
El entonces entrenador del Kielce, Talant Dujshebaev, en un partido por el tercer puesto de la Liga de Campeones de balonmano contra el Barça Lassa, en la ciudad alemana de Colonia, el 2 de junio de 2019 Ina Fassbender
AFP
20 de marzo de 2026

El exinternacional español de origen kirguizo Talant Dujshebaev debutó como nuevo seleccionador de balonmano masculino de Francia con una victoria precisamente ante su país, España, en un amistoso que los Bleus ganaron 29-26 este jueves en Le Mans.

Dujshebaev, de 57 años y considerado en su día uno de los mejores jugadores del mundo tras ser internacional con la URSS, Rusia y España, tomó las riendas de Francia después de la decepción de ese país en el Europeo del pasado enero, donde solo fue séptimo, lo que precipitó la salida de Guillaume Gille.

Francia y España volverán a verse las caras el domingo en otro amistoso, esa vez en Ciudad Real, una ciudad de La Mancha (centro-sur de España) donde Dujshebaev es una leyenda por su estancia en el club local entre 2001 y 2011, primero como jugador y luego como entrenador.

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