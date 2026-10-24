El estadounidense Frederick Richard campeón mundial de suelo en gimnasia artística

El estadounidense Frederick Richard resultó vencedor en el concurso de suelo de los campeonatos del mundo de gimnasia artística, este sábado en Róterdam, donde superó al británico Jake Jarman y al israelí Artem Dolgopyat.

Ante la mirada de su compatriota Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, presente en las gradas, Richard logró a sus 22 años su primer título planetario.

Bronce en el concurso general hace tres años en los Mundiales de Amberes, también logró un tercer puesto en el concurso por equipos de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Este sábado se dirimirán también los títulos masculinos en anillas y caballo con arcos, y femeninos de salto y barras asimétricas.