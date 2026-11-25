Después de las graves lesiones de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, el PSG fía sus esperanzas ofensivas en el regreso de Ousmane Dembélé antes de medirse con la Roma el miércoles en la quinta fecha de la Liga de Campeones europea.

Hasta el final de temporada, el Balón de Oro 2025, que también sufre recurrentes problemas físicos desde hace meses, será el único superviviente del trío de ataque de las dos últimas campañas doradas del equipo entrenado por Luis Enrique.

El delantero parisino está tratando de dejar atrás sus últimos problemas musculares en el muslo.

Sustituido por lesión a los 20 minutos ante el FC Barcelona el 20 de octubre, Dembélé se perdió cuatro partidos y la última concentración con la selección francesa.

La semana pasada, el ex del Barça regresó a los entrenamientos y disputó una treintena de minutos el sábado ante el Niza en Ligue 1, suficiente para destacar con un pase de gol a Ferran Torres.

"Lo más importante para Ousmane es ver si sonríe en los entrenamientos. Por lo que he visto esta semana, está listo. Estoy muy contento porque tiene una gran influencia sobre los demás. Y, como espectador, ver a Ousmane en el campo es un verdadero placer", dijo el viernes Luis Enrique, que lo ha estado cuidando desde el inicio de la temporada. El entrenador le ha concedido varios días de descanso, lo que no le ha impedido lesionarse.

Pero cuando está apto para jugar, sus números avalan su importancia en el equipo: cuatro goles y siete asistencias en esta primera parte del curso.

Tras un buen Mundial en el plano individual, Ousmane Dembélé, de 29 años, ha dado muestras de sus cualidades en partidos como la goleada en Champions 6-1 al Slovan Bratislava.

- Lesiones de Kvara y Doué: un "golpe duro" -

Séptimo en la clasificación del Balón de Oro 2026, en París se espera que el delantero regrese en plena forma para paliar las ausencias de "Kvara" y Désiré Doué.

"Está muy bien y está extremadamente motivado", aseguró a la AFP una fuente cercana al vestuario, aunque la lesión de sus dos compañeros y amigos "fue un golpe duro para él en el plano personal". Pero el internacional francés "ve en ello una motivación adicional para superarse aún más y asumir un papel de líder todavía más importante, como ya lo ha hecho en las dos últimas temporadas".

Según dicha fuente, Dembélé "sabe que es un momento crucial para dar un nuevo paso y aportar una contribución aún más importante al equipo".

La temporada pasada, el delantero tuvo que esperar hasta bien avanzada la temporada para alcanzar su pico de forma después de varias lesiones (en los muslos y en los gemelos). Esta vez, el PSG lo necesita a su mejor nivel ya desde antes de Navidades para compensar la ausencia de sus compañeros.

Dembélé, con contrato hasta 2028 en París, está a punto de renovar hasta 2030: las conversaciones van por buen camino y son constructivas, según dos fuentes cercanas, aunque aún no se ha firmado ningún acuerdo. Quedan algunos flecos por resolver, según una de las fuentes.