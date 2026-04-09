El español Juan Ayuso abandona la Vuelta al País Vasco

El español Juan Ayuso abandonó este jueves en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, un día después de que también dejara la carrera el mexicano Isaac Del Toro (UAE).

"Desafortunadamente, Juan Ayuso se ha visto obligado a abandonar por problemas estomacales", informó su equipo, Lidl-Trek.

El español, que ya había abandonado en la París-Niza, su anterior carrera a mediados de marzo, señaló antes de la salida de la etapa de este jueves, que no se encontraba del todo bien desde el inicio de la semana.

Ayuso, que, de inicio apuntaba a ser uno de los favoritos de la Vuelta al País Vasco, se vio lastrado desde principios de semana por sus problemas físicos, por lo que había perdido todas sus opciones en la general.

El español inició la cuarta etapa en el puesto 54 de la clasificación general, a más de 16 minutos del líder, el francés Paul Seixas.

El abandono de Ayuso se produce al día siguiente de que también dejara la carrera el mexicano Isaac del Toro (UAE), otro de los favoritos, víctima de una caída.

La Vuelta al País Vasco termina el sábado.