El español Daniel Mérida se corona en Umag, su primer título, a los 21 años

El joven tenista español Daniel Mérida, número 82 del mundo, logró su primer título en el circuito principal al vencer al bosnio Damir Dzumhur en la final del torneo ATP 250 de Umag (Croacia) sobre tierra batida.

A sus 21 años y 10 meses, Mérida se convierte en el tercer campeón más joven del torneo de Umag, por detrás de Carlos Alcaraz (18 años y 2 meses) y de Jannik Sinner (20 años y 10 meses).

Mérida, que perdió la final del ATP 250 de Budapest también sobre tierra batida en abril, es el octavo jugador en conquistar un primer título ATP esta temporada, en su séptimo torneo en el circuito.

El español se impuso 6-2, 5-7, 6-2 contra Dzumhur, de 31 años y con tres títulos ATP en su palmarés, al término de un torneo donde ningún cabeza de serie logró meterse en cuartos de final.

Mérida había derrotado en su camino a la final a los argentinos Tomás Martín Etcheverry (octavos) y Román Burruchaga (semifinal).