El español Albert Riera, sorpresivo nuevo DT del Eintracht Frankfurt

El Eintracht Frankfurt de Alemania nombró el viernes al español Albert Riera como su nuevo entrenador, un sorprendente fichaje procedente del Celje de Eslovenia.

Según medios locales, el Frankfurt acordó pagar una tarifa de traspaso de 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares) para hacerse con Riera, quien firmó un contrato de 2,5 años que se extiende hasta 2028.

El timonel empezará oficialmente el lunes, luego de que se comprometiera a dirigir su último partido con el Celje contra su rival Maribor el domingo.

Como jugador, el español de 43 años representó a 11 clubes diferentes, entre ellos Liverpool, Galatasaray y Espanyol, además de una breve cesión en el Manchester City. Disputó 16 partidos con la selección española.

Después de una etapa como asistente en el Galatasaray, Riera se trasladó al Olimpija Ljubljana, donde ganó la liga y la copa.

Se marchó de Eslovenia a Burdeos, pero fue despedido después de nueve meses tras no lograr el ascenso para la élite francesa.

Regresó a Eslovenia para entrenar al Celje y conquistar la copa local. Su equipo lidera la liga esta temporada con 12 puntos de ventaja.

El director deportivo del Frankfurt, Markus Kroesche, calificó a su nuevo técnico como "un entrenador que representa un fútbol moderno, intenso y ofensivo".

"Riera tiene experiencia internacional, una filosofía de juego clara y un enfoque igualmente claro en su trabajo diario con el equipo", afirmó Kroesche.

El Frankfurt despidió a Dino Toppmöller a mediados de enero, tras una mala racha de resultados.

El DT alemán llevó al equipo al tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, el mejor resultado del club en tres décadas, pero las Águilas han sufrido en esta campaña.

Con 19 partidos de Bundesliga disputados, el Frankfurt ocupa el octavo lugar, a nueve puntos de los puestos de Liga de Campeones de Europa, y fue eliminado de las competiciones europeas antes de la última jornada.