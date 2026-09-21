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El eritreo Seare campeón del mundo de 5 km por delante de Ingebrigtsen

El eritreo Seare campeón del mundo de 5 km por delante de Ingebrigtsen
El eritreo Dawit Seare (drcha.) y el noruego Jakob Ingebrigtsen se acercan a la meta de la prueba de 5 kilómetros en el Mundial de Atletismo en ruta, en Copenhague, el 19 de septiembre de 2026 Emil Helms
AFP
21 de septiembre de 2026

El joven eritreo Dawit Seare (21 años) dio la sorpresa este sábado por las calles de Copenhague, en Dinamarca, al proclamarse campeón de los 5 kilómetros en los Mundiales de atletismo en ruta por delante del favorito noruego Jakob Ingebrigtsen.

En una carrera muy rápida, Seare tomó la delantera a aproximadamente un kilómetro de la meta e incluso llegó a tener por momentos más de una decena de metros de ventaja sobre Ingebrigtsen.

El noruego, campeón de Europa en agosto y campeón Ultimate la semana pasada en los 5.000 m tras un año y medio de lesión en un tendón de Aquiles, intentó después una remontada adelantando a un Seare que hacía gestos de dolor a unas decenas de metros de la meta.

Pero Seare apretó y cruzó la línea deteniendo el crono en 12 minutos 56 segundos, por delante de Ingebrigtsen (12:59), mientras que otro eritreo, el jovencísimo Saymon Amanuel (19 años), completó el podio (13:00).

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