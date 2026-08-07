El director de McLaren celebra la "armonía reforzada" entre Norris y Piastri

El director de la escudería McLaren de Fórmula 1, el italiano Andrea Stella, celebró el viernes la "armonía reforzada" entre sus pilotos, el vigente campeón del mundo Lando Norris, que acaba de ganar el GP de Hungría, y el australiano Oscar Piastri, que atraviesa un año complicado.

"El aspecto que más aprecio en nuestros pilotos es la forma en la que trabajan juntos. Después del año pasado, en el que pelearon por el título hasta la última carrera, no estaba garantizado que la armonía que habían construido se mantuviera intacta", destacó Stella, en una entrevista publicada en la web de la escudería naranja, campeona del título de constructores en 2024 y 2025.

"Sin embargo, no sólo no ha cambiado, sino que la relación entre ellos y con el equipo se ha vuelto más fuerte", aseguró Stella. El ingeniero italiano ejerce de director deportivo para la escudería, cuyo patrón es el hombre de negocios estadounidense Zak Brown.

Norris, de 26 años, logró su primer título mundial en 2025. Esta temporada logró en Hungría a finales de julio su primera victoria del año, mientras que Piastri, de 25 años, abandonó.

El británico ocupa el 5º puesto del campeonato de pilotos mientras que el australiano es 7º.

La pasada temporada Norris y Piastri llegaron al último Gran Premio del año en Abu Dabi con opciones a proclamarse campeones, amenazados por el neerlandés Max Verstappen, que también llegó al circuito emiratí con opciones matemáticas de sumar un quinto título mundial.