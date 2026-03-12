El DIM asegura el último boleto y completa la fase de grupos de la Libertadores

Con una victoria 2-1 sobre el valeroso debutante Juventud de Uruguay, el Independiente Medellín colombiano se hizo este jueves al último de los cuatro cupos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, a la que entró junto a Barcelona SC de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y Sporting Cristal de Perú.

El equipo colombiano, dirigido por Alejandro Restrepo, salió a matar el sueño del humilde club uruguayo ante solo 12.000 hinchas y en una serie (1-1) completamente abierta.

El planeamiento tuvo efecto rápido y el DIM se puso arriba con un cabezazo de Hayen Palacios al minuto 14, luego de una serie de rebotes que dejó mal posicionada a la defensa del Pedrense.

"Era lo que necesitábamos (...) Nos costó un poco y más contra equipos uruguayos, pero estos equipos son así", reconoció Palacios.

Juventud, con la valentía que mostró como visitante en las series anteriores, se fue encima del Poderoso y recibió su recompensa diez minutos después con un tiro libre de Federico Barrandeguy (25), que buscó ángulo y no pudo rechazar de adentro el portero Salvador Ichazo.

La intensidad del partido, que se mantuvo equilibrado hasta la recta final, hacía presagiar los penales, pero todo se resolvió a favor del equipo paisa en el 83'.

Tras un tiro de esquina ejecutado por el refuerzo estelar Frank Fabra, el Rojo de la montaña consiguió el boleto a fase de grupos con otro cabezazo, esta vez del "Polaco" Francisco Fydriszewski.

El 3-2 definitivo en el global derrumbó el sueño acumulado de Juventud, que superó las dos rondas previas y se quedó a las puertas de la Libertadores. Sin embargo, jugará la Sudamericana por segunda vez en su historia.

"Para mí es muy merecida la clasificación", dijo El Polaco, que aprovechó para dedicar el gol del triunfo a su madre, que afronta un tratamiento contra el cáncer.

Con la clasificación, el Medellín prácticamente salva el semestre, pues apostó todas sus fichas a la cita continental y en el torneo local se ubica 16º con 7 puntos.

Será la undécima participación del DIM, y completa un poker de equipos colombianos en la fase de grupos por primera vez en cinco años, con Tolima, Junior y Santa Fe.

– Barcelona golpeó en Rio –

El Barcelona de Guayaquil, que trajo al DT venezolano César Farías y a 18 nuevos jugadores esta temporada, fue el primero de los cuatro clasificados esta semana.

El martes dio el batacazo más duro de toda la fase previa al vencer 1-0 al Botafogo en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro, para quedarse con la serie por 2-1 en el global.

Un gol del mediocampista argentino Milton Céliz en el minuto 8 bastó para sellar el regreso del Ídolo del Astillero al cuadro principal, con lo que envió al Fogão a una Copa Sudamericana que sabe a poco para su torcida.

El arquero venezolano José Contreras se convirtió en la figura de la llave y desactivó con oficio los repetidos ataques del campeón continental de 2024.

Esta será la 32ª participación de Barcelona en la Copa Libertadores, torneo en el que ya fue finalista en 1990 y 1998.

– Tolima se metió en casa –

El miércoles, el Deportes Tolima de Colombia aseguró su boleto al imponerse 2-0 al chileno O'Higgins en Ibagué.

Los goles de Junior Hernández y Juan Pablo Torres le dieron al Vinotinto y Oro el triunfo necesario para remontar la serie y avanzar con un global de 2-1.

El elenco Pijao, que en la última década se ha acostumbrado a ser protagonista del torneo colombiano, jugará por undécima vez el máximo torneo de clubes de Suramérica, en el que hizo su mejor campaña en los cuartos de final en 2010.

– Cristal entra sufriendo –

En Lima, el Sporting Cristal tuvo que recurrir a los penales para eliminar al venezolano Carabobo.

Los peruanos cayeron 2-1 en el tiempo reglamentario, empataron 2-2 en el global y terminaron imponiéndose en la tanda desde el punto blanco.

El Cervecero es uno de los invitados más habituales de la copa, con más de 40 participaciones, y su mejor resultado fue el subcampeonato de 1997.

La tercera ronda de la Libertadores otorgó cuatro cupos a la fase de grupos, que comenzará el 7 de abril. Los eliminados pasarán al cuadro principal de la Copa Sudamericana. El sorteo de ambos torneos se realizará el 19 de marzo.