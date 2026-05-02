El Derby de Kentucky tiene por primera vez a una entrenadora campeona

El ejemplar Golden Tempo ganó este sábado una emocionante edición 152 del Derby de Kentucky bajo la guía del jinete puertorriqueño José Ortiz y de la entrenadora Cherie DeVaux, primera mujer en conquistar esta emblemática carrera.

Golden Tempo, que ocupaba la décima plaza en las apuestas (24-1), se impuso con una espectacular remontada en la última recta en el hipódromo de Churchill Downs en Louisville (Kentucky).

Irrumpiendo desde el fondo de la carrera, Golden Tempo superó en la misma línea de meta a Renegade, uno de los favoritos a la victoria y guiado por Irad Ortiz Jr, hermano mayor del ganador.

"Es un sueño hecho realidad, esta es la mayor carrera en el mundo", declaró Ortiz en una entrevista con NBC sobre su caballo.

"Sé que era su sueño también, pero sucedió de esta forma y era mi día", dijo José Ortiz sobre la pugna final con su hermano.

Cherie DeVaux, convertida en la primera entrenadora en triunfar en el Derby, felicitó a Ortiz por la fe con la que se lanzó a la remontada.

"Ahora mismo ni siquiera tengo palabras. Simplemente estoy tan feliz por Golden Tempo. José hizo un trabajo maravilloso, un trabajo mágico porque estaba completamente fuera de carrera", afirmó DeVaux.

"A mí me alegra poder ser una representante de todas las mujeres en todas partes y demostrar que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos", recalcó.

La carrera inauguró la llamada Triple Corona, que proseguirá en Preakness Stakes (Maryland) el 16 de mayo y cerrará en Belmont Stakes (Nueva York) el 6 de junio.