El derbi de Roma se disputará finalmente el domingo

El derbi entre la Roma y la Lazio, duelo estelar de la 37ª fecha de la Serie A de Italia, se disputará el domingo y no el lunes como habían decretado las autoridades de la ciudad italiana para que no se solapase con la final del Masters 1000 de Roma.

La liga italiana de fútbol confirmó este jueves que el duelo se disputará "a las 12H00 (10H00 GMT) en el estadio Olímpico (...) con el fin de aumentar el intervalo con la final del Abierto de Italia (de tenis), y la coordinación de la seguridad de ambos eventos".

El duelo entre los dos clubes de la capital, marcado en las últimas temporadas por actos de violencia entre aficionados y fuerzas del orden en las inmediaciones del estadio Olímpico, había sido programado inicialmente por la liga para el domingo a las 12H30.

Pero la prefectura de Roma solicitó el martes reprogramar el encuentro para la noche del lunes, para evitar que coincidiera con la final del Masters 1000 de tenis, organizada no muy lejos del Estadio Olímpico, en el Foro Itálico.

La liga italiana, en cuanto tuvo conocimiento de la decisión de las autoridades romanas, expresó su oposición e incluso recurrió a la justicia administrativa para obtener su anulación, pero esta última instó a las dos partes a negociar.

Desde 2025 los clubes con algo en juego en la clasificación deben disputar sus dos últimos partidos de la temporada en el mismo horario.

Cinco equipos, separados por cinco puntos, entre Nápoles (2º) y Como (6º), entre los que figura la Roma (5º), aún pueden clasificarse para la próxima Liga de Campeones de Europa.

Los partidos Como-Parma, Génova-AC Milan, Juventus de Turín-Fiorentina y Pisa-Nápoles también se habían aplazado al lunes a las 20H45. Esos encuentros ahora también están programados para el domingo a las 12H00.

El impacto que los partidos de fútbol pueden tener en el Abierto de Italia, uno de los torneos Masters 1000 del circuito ATP, quedó claro el miércoles por la noche, cuando la final de la Copa de Italia se disputó al mismo tiempo que el juego de cuartos de final de tenis entre el italiano Luciano Darderi y el español Rafael Jódar.

Ese duelo fue interrumpido debido al humo de los fuegos artificiales lanzados desde el techo del Olímpico después de que el Inter de Milán venciera al Lazio para ganar la Coppa, que se desplazó y quedó suspendido sobre la pista Central del Foro Itálico.