“El deporte sigue siendo mi prioridad”

REDACCIÓN | La atleta panameña Daniela Rodríguez se coronó campeona nacional de la modalidad “Poomsae” (movimiento) de Taekwondo, en la edición 2026 de la Copa Embajador de Corea, que incluyó el Campeonato Nacional de Poomsae, celebrada por primera vez en la provincia de Chiriquí.

El certamen tuvo como escenario el gimnasio La Basita, ubicado en la ciudad de David, el pasado 24 de julio. En la actividad también participaron Han Byoung-jin, embajador de Corea y representantes de la Embajada de Corea en Panamá. Además, El evento servió como preámbulo al Campeonato Nacional de Taekwondo y a las Eliminatorias Codicader 2026, realizadas durante el 25 y 26 de julio.

“Más que haber ganado el Campeonato Nacional - Copa Embajador de Corea- es ver cómo ha crecido el Poomsae en los últimos años. Cinco competidoras en mi llave y más de 150 competidores en total. Lo que siempre soñé fue eso, ver el deporte que amo crecer así”, dijo Rodríguez.

El resultado la anima a buscar más gloria, en especial, en citas internacionales. “Próximamente estaré en la Copa Presidente, en Perú [26 al 28 de agosto] y diré presente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en Argentina [12 al 26 de septiembre] donde estaré buscando revalidar la medalla de oro obtenida en la versión de Asunción 2022. Todos los esfuerzos, y el día a día están orientados a esa meta y en dar lo mejor de mí para que Panamá pueda sentirse orgulloso”, indicó.

Experiencia como Oficial de Deporte Seguro

A parte de su envidiable palmarés en este arte marcial, Rodríguez es ⁠profesional de la psicología y se puso a prueba en los pasados Juegos Suramericanos de la Juvetud 2026, realizados en Panamá en abril, donde respaldó a los atletas como oficial de deporte seguro. “Fue una experiencia muy gratificante y de aprendizaje!”, dijo.

“Estoy agradecida con la oportunidad, ya que me permitió crecer muchísimo profesionalmente. Fue bastante retador compaginar los entrenamientos con el trabajo, lo cual me dio la oportunidad de explorar nuevas profundidades de una carrera dual, donde el trabajo y el deporte fueron de la mano. Nunca dejé de entrenar. El deporte sigue siendo mi prioridad”, añadió.