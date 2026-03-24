El deporte a motor se consolida en Panamá con una creciente afición en el Autódromo Panamá

El automovilismo se ha consolidado como una de las disciplinas con mayor afición en Panamá.

Así lo señalan desde el Autódromo Panamá que ha sido escenario de más de 10 eventos anuales, con audiencias superiores a las 10,000 personas por jornada.

Prueba de ello fue el último de estos magnos eventos: el Gran Premio Panamá, que reunió a más de 15 mil fanáticos, el pasado 21 de marzo, al presentar la primera fecha del GT Challenge de las Américas, la segunda fecha del campeonato TCR Panamá y el torneo local de Súper Turismo.

En un comunicado, la gerencia del autódromo, cuyas instalaciones se ubican en Capira, señala que, ante esta realidad, se abre un paso natural y necesario: el reconocimiento formal del automovilismo como el deporte de mayor afición en Panamá. Con base en cifras verificables de asistencia, impacto económico y alcance internacional, se hace un llamado a Pandeportes a evaluar y certificar oficialmente esta disciplina dentro del ecosistema deportivo nacional.