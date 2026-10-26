El delantero inglés Harry Kane gana el Balón de Oro 2026

El delantero inglés del Bayern Munich Harry Kane, autor de una temporada 2025-2026 prolífica en el plano estadístico, fue galardonado con el Balón de Oro este lunes en Londres.

El capitán de la selección inglesa sucede en el palmarés al delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

El jugador de 33 años, que solo ganó un título de campeón de la Bundesliga alemana el curso pasado, fue ante todo recompensado por su increíble eficacia.

Kane, que se convierte en el primer inglés coronado con el máximo galardón individual desde Michael Owen en 2001, ha pulverizado los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Munich (semifinalista en la Liga de Campeones), o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra (tercera en el Mundial 2026).

Solo Lionel Messi lo hizo mejor en una temporada, en 2010-2011, con 82 tantos.

Entre los otros favoritos, Lamine Yamal se vio sin duda lastrado por un Mundial apagado en lo individual (1 gol), pese al título conquistado por España, y por una eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones con el FC Barcelona. Se consuela con el trofeo al mejor joven por tercer año consecutivo.

Kylian Mbappé, por su parte, se vio perjudicado por un palmarés vacío a pesar de unas estadísticas personales excepcionales (máximo goleador del Campeonato de España, de la Liga de Campeones y de la historia en la Copa del Mundo).

Su intensa campaña mediática de estas últimas semanas no ha tenido incidencia alguna en la votación del jurado.