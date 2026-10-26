El ciclista francés Seixas dice no haber tomado aún una decisión sobre su futuro

El ciclista francés Paul Seixas dijo el lunes que aún no ha "tomado ninguna decisión" sobre su futuro con el equipo Decathlon CMA CGM, con el que tiene contrato hasta finales de 2027, ni sobre su participación en el próximo Tour de Francia.

Actualmente de vacaciones tras una temporada excepcional, que culminó con una victoria en el Giro de Lombardía el 10 de octubre, el prometedor corredor galo sabe que "pronto habrá que tomar una decisión", mientras lo cortejan los equipos más grandes del pelotón.

"Por el momento, no he tomado ninguna decisión. Toda mi joven carrera me la he pasado persiguiendo contratos. En cuanto lograba un resultado, me decían: 'hay que renovar'", dijo el pedalista, de 20 años, a los micrófonos de RMC.

"Así que cuando firmé este contrato hace dos años, me prometí no apresurarme, porque me agobia, así que ahora me tomo mi tiempo", agregó.

En cuanto a su calendario para el año que viene, Seixas ha hecho de los Campeonatos del Mundo del 29 de agosto en Alta Saboya, en Francia, su prioridad.

"Es en casa de mis abuelos. Llevo años esperando esto. Espero estar listo. Seguro que los voy a correr", sostuvo.

Pero se mostró menos tajante sobre una posible participación en el Tour de Francia en julio, después de haber logrado un impresionante cuarto puesto en su debut el verano boreal pasado.

"Por el momento no lo sé", afirmó, precisando que duda entre correr el Tour o el Giro de Italia.