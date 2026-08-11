El campeón de EEUU de 1.500 m, Jonah Koech, suspendido tres años por dopaje

El atleta Jonah Koech fue suspendido por tres años por dopaje sanguíneo y despojado de su título de campeón de Estados Unidos de los 1.500 metros en 2025, anunció el lunes la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA).

Koech, de 29 años, fue declarado culpable de recurrir a una sustancia prohibida tras detectarse una anomalía en sus valores sanguíneos en comparación con su pasaporte biológico, dijo el organismo.

"Esto demuestra que el pasaporte biológico del atleta puede tanto disuadir como detectar casos de dopaje", reaccionó el director general de USADA, Travis Tygart.

Koech, de origen keniano, había ganado el título nacional de 1.500 m en agosto de 2025 en Eugene, Oregón, con un tiempo de 3 minutos 30.17 segundos, su mejor marca personal.

Con dicha victoria se clasificó para el Mundial de Tokio, donde terminó en la decimotercera posición, resultado que también será borrado de su palmarés.