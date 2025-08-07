El brasileño Fonseca supera el examen de Bu en su estreno en Cincinnati

El prometedor tenista brasileño Joao Fonseca necesitó de una tenaz remontada para vencer este jueves al chino Bu Yunchaokete en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Fonseca, la gran esperanza del tenis latinoamericano, fue de menos a más hasta imponerse por 4-6, 6-2 y 7-5 y celebrar con un gesto de rabia un triunfo muy necesario.

El brasileño, de 18 años, aspira a recuperar el impulso del principio de temporada después de una serie de decepcionantes resultados, especialmente su reciente eliminación a la primera en el Masters 1000 de Canadá frente al australiano Tristan Schoolkate.

Frente a Bu, 76 del ránking mundial, Fonseca hizo un ejercicio de resistencia al igualar un primer set en contra y romper el saque del chino a tiempo de evitar el 'tie-break' de la manga decisiva.

La promesa brasileña, alentada desde las gradas por numerosos aficionados, se puso por primera vez por delante en el marcador con una ventaja de 6-5 y selló la victoria con su servicio.

Fonseca, que en febrero se convirtió en uno de los campeones más jóvenes en la ATP al obtener el título en Buenos Aires, se erigió el jueves en el más precoz en ganar un partido en Cincinnati desde 2015.

Su siguiente rival será el español Alejandro Davidovich, quien este año ha llegado a tres finales de pista rápida en Delray Beach, Acapulco y Washington.

El Masters 1000 de Cincinnati, que tiene como máximas atracciones a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, se disputará hasta el 18 de agosto y sirve de antesala del Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año.