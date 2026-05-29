El brasileño Fonseca despierta a Djokovic de su sueño en Roland Garros

El joven brasileño João Fonseca protagonizó una auténtica hazaña en Roland Garros: levantó dos sets en contra y derrotó al legendario Novak Djokovic este viernes en un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas.

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca, de 19 años y número 30 del mundo, terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam, la obsesión que le persigue desde que conquistó el US Open en 2023.

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo el jueves en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del Abierto francés por una lesión.

Fonseca consigue así el gran golpe de su por ahora corta carrera, batiendo por primera vez a un Top 5 mundial y, además, a un Djokovic por el que siente una enorme admiración.

Su rival el domingo en octavos de final será el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud (16º) y el estadounidense Tommy Paul (21º).

Nole había tomado los mandos del partido muy pronto, llevándose las dos primeras mangas con su efectividad de los mejores días en los momentos decisivos, demostrando su instinto para saber cuándo matar cada set.

Las primeras muestras de vulnerabilidad se empezaron a notar en el inicio del tercer set, donde el serbio cedió ya con su saque de entrada y tuvo que nadar contracorriente en una manga que Fonseca concluyó con un ace y un 6-3.

El cuarto set estuvo más igualado y el brasileño se despegó casi al final para encadenar dos juegos seguidos y terminar ganando 7-5, abriendo la puerta al quinto y definitivo para alegría de un público entregado al espectáculo.

Allí las fuerzas estuvieron igualmente equilibradas y Djokovic llegó a ponerse 5-4, a un juego de lograr la victoria, pero Fonseca ganó con su saque para el 5-5, hizo break a continuación y selló su victoria con su servicio, con un 7-5 apoteósico en la pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros.