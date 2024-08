El brasileño Caio Bonfim tras su plata olímpica: "Vencí a los prejuicios"

El brasileño Caio Bonfim se colgó el mayor éxito de su carrera con la plata olímpica de París-2024, este jueves, tras lo cual consideró que había logrado "vencer a los prejuicios" que en su opinión persisten hacia su disciplina.

"Cuando yo comencé era muy difícil ser marchador en mi país. El día que llegué a casa y dije que quería ser marchador realmente estaba diciendo que había decidido que me criticaran", explicó a los periodistas a su paso por la zona mixta tras su subcampeonato olímpico.

"Alguien me ha preguntado hoy si había sido difícil para mí la carrera. No, difícil ha sido desde el día que comencé a marchar, hasta llegar aquí. Vencí a los prejuicios, Brasil no tiene marchadores (...) en comparación con lo que ocurre en otros países", destacó.

Bonfim, de 33 años, tenía hasta ahora como grandes éxitos los bronces en los Mundiales de Londres en 2017 y Budapest en 2023.

"Lo de hoy es fruto del trabajo de una vida. No sé ni decir qué significa. No estoy acostumbrado a escuchar eso de medallista olímpico. Es como un sueño", sonrió.

Bonfim terminó los 20 kilómetros frente a la Torre Eiffel con un tiempo de 1h19:09, solamente superado por el ecuatoriano Daniel Pintado (1h18:55), que le dejó atrás en las últimas dos vueltas.

El brasileño estuvo peleando por la plata con el español Álvaro Martín, el hombre que ganó el pasado Mundial en una carrera donde Bonfim fue tercero.

Esta vez el marchador sudamericano le ganó el pulso por dos segundos (1h19:09 contra 1h19:11), subiendo así al segundo escalón.

La de Bonfim fue la quinta medalla para Brasil en París-2024 y la segunda de plata, después de la lograda por el judoca Willian Lima en la categoría de -66 kilogramos.

También se disputó este jueves en París la prueba femenina de 20 kilómetros marcha y allí Brasil no tuvo tan buen balance.

Su principal baza, Erica de Sena, terminó decimotercera (1h29:32).