El Bernabéu se convertirá en una pista de tenis durante el Madrid Open

El estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, albergará una pista de tenis de tierra batida para entrenamientos durante el Madrid Open, en abril, informaron este viernes los organizadores del torneo.

La pista estará disponible para jugadores de la ATP y jugadoras de la WTA entre el 23 y el 30 de abril, periodo en el que el Real Madrid no tiene partidos en casa programados.

"Llevar una pista de tierra batida a uno de los recintos más icónicos del mundo crea un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y el atractivo universal de un escenario en constante evolución", señaló el Madrid Open en un comunicado.

La capital española acogió por primera vez un partido de la NFL en el Bernabéu en noviembre de 2025, en el marco del plan para utilizar de forma polivalente su remodelado estadio —que reabrió tras las obras en 2023— y aumentar los ingresos.

El club blanco también planeaba la organización habitual de conciertos de alto perfil en el Bernabéu, pero se vio obligado a detenerlos por quejas sobre el ruido, después de que una asociación de vecinos llevara a los propietarios del estadio a los tribunales.

El Madrid Open comienza el 20 de abril y se prolonga hasta el 3 de mayo en la Caja Mágica, al sur de la ciudad.