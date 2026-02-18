El básquet para transformar vidas

Redacción | La academia de baloncesto Atlantic Vtc se mantiene fiel a su lema: “seguimos transformando vidas”. ⁠Esta escuelita de baloncesto cuenta con unos 160 niños y jóvenes, entre los 4 años a 18 años de edad, en las categorías masculina y femenina.

“Atlantic es una academia que desde sus inicios ha desarrollado jóvenes élites que forman parte de las diferentes selecciones nacionales [de Panamá], de igual forma hemos exportado jugadores a colegios y universidades en los Estados Unidos”, señaló el coach Ariel Hughes.

El proceso de inscripción es todo el año, a un costo de $15, y se entrena de lunes a sábado, en el Centro Polideportivo en Calle 3, en Ciudad de Colón. El Atlantic participa en todas las ligas competitivas del país y una liga internacional en Medellín, Colombia.

“Decidimos crear una academia de baloncesto como herramienta de transformación social, educativa y deportiva en Colón, formando niños y jóvenes en valores, disciplina y liderazgo, para que sean profesionales íntegros y ciudadanos productivos al servicio de Panamá”, indicó Hughes.

Añade que “el desarrollo es alentador, pero exige mayor compromiso de Pandeportes, el Gobierno central, la empresa privada y los padres para una formación integral: becas deportivas, intercambios educativos internacionales, liderazgo, nutrición, prevención y valores, creando jóvenes con más oportunidades y futuro”.