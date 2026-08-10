El Barcelona rechaza primera oferta del PSG por Ferran Torres (fuente del club a la AFP)

El FC Barcelona rechazó este lunes una primera oferta del París Saint-Germain estimada en 40 millones de euros (46 millones de dólares) por el campeón del mundo español Ferran Torres, confirmó a la AFP una fuente del club azulgrana.

"Las negociaciones continúan" entre el Barça y el PSG, añade esa misma fuente, confirmando la información del diario Mundo Deportivo.

Según varios medios españoles, Ferran Torres, autor del gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo de 2026 en la prórroga ante Argentina (1-0), habría dado su visto bueno para recalar en París y reencontrarse con su antiguo seleccionador Luis Enrique.

Con contrato hasta junio de 2027 con el Barça, el delantero español de 26 años se había mostrado ambiguo sobre su futuro en recientes entrevistas realizadas durante una gira promocional en Estados Unidos: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta".

Cuando le preguntaron si tenía un destino "soñado" en mente, Torres respondió que sí, pero sin desvelarlo: "solo quiero ser feliz".

El delantero, fichado en 2021 del Manchester City por unos 55 millones de euros (63 millones de dólares), fue titular en la mayoría de partidos la pasada temporada, relegando a Robert Lewandowski al banquillo.

El 'Tiburón', formado en el Valencia, ha marcado 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones en las dos últimas temporadas.