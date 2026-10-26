El armenio Davtyan gana el oro mundial en salto de caballo de gimnasia artística

El armenio Artur Davtyan se impuso a sus 34 años en el concurso de salto de caballo de los Mundiales de gimnasia artística, este domingo en Róterdam, donde superó al británico Jake Jarman y al noruego Sebastian Sponevik.

Doble medallista olímpico en el ejercicio (bronce en Tokio 2020 y plata en París 2024), el veterano gimnasta de Ereván logró en Países Bajos su segundo oro mundialista en salto de caballo tras el cosechado en 2022 en Liverpool.

En barras paralelas masculinas, el oro fue para el chino Zou Jingyuan. El croata Illia Kovtun y el ruso Daniel Marinov completaron el podio.

Doble campeón olímpico del ejercicio en Tokio y París, el gimnasta de 28 años dominó el concurso para conquistar su cuarto título mundial y confirmar su condición de maestro de la especialidad.

En barra fija, el título fue para el taiwanés Chia-Hung Tang, mientras que el japonés Shinnosuke Oka y el ruso Sergei Naidin fueron plata y bronce, respectivamente.