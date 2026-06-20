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El argentino Francisco Cerúndolo derrota a Nakashima y se mete en final de Queen's

El argentino Francisco Cerúndolo derrota a Nakashima y se mete en final de Queen's
El argentino Francisco Cerúndolo durante la semifinal del torneo de Queen's ante el japonés Brandon Nakashima, en el Queen's Club de Londres, el 20 de junio de 2026 Adrian DENNIS
AFP
20 de junio de 2026

El argentino, Francisco Cerúndolo (7º cabeza de serie), se clasificó este sábado a la final del torneo de Queen's luego de una trabajada victoria por 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 ante el estadounidense Brandon Nakashima (32º del mundo).

"Estoy súper feliz porque es mi primera final en un ATP 500", dijo Cerúndolo, N.27 del mundo, sobre la hierba del torneo londinense preparatorio para Wimbledon.

"Fue un partido realmente exigente, muy duro", aseguró Cerúndolo, que ganó un título sobre hierba en Eastbourne en 2023.

Más tarde, el estadounidense Tommy Paul, octavo cabeza de serie, se enfrentará al francés Ugo Humbert en la otra semifinal.

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