El ‘11’ Ideal de bajas para el Mundial 2026

La edición 23 del Mundial de fútbol de la FIFA tendrá ausencias relevantes en las plantillas de las selecciones que tienen su boleto para la cita que inicia el próximo 11 de junio en Norteamérica. La lista de ilustres figuras que por lesiones estarán de bajas definitivas del torneo es de pesar, pero hay otras que están en veremos, e intentan acelerar su recuperación para estar en la cancha con sus respectivos equipos. Solo ayer, se dio a conocer que el centrocampista estadounidense del Atlético de Madrid, Johnny Cardoso, sufrió un esguince de alto grado que le imposibilitará estar disponible para lo que resta de temporada con la incógnita de su participación en el Mundial. Entre los jugadores que ya están descartados están: Jack Grealish (Inglaterra), Serge Gnabry (Alemania), Rodrygo y Éder Militão (Brasil), Juan Foyth (Argentina), y Hugo Ekitike (Francia). Mientras otro grupo está en duda: Nico Williams, Mikel Merino y Lamine Yamal (España), Estevão (Brasil), Cristian Romero (Argentina), Joško Gvardiol (Croacia), Arda Güler (Turquía),Matthijs de Ligt (Países Bajos) y Giorgian de Arrascaeta (Uruguay), solo por mencionar a algunos. El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México.