El colombiano Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia dos años después, renovó con el Netcompany Ineos, anunció este martes la formación británica, que no concretó la duración del nuevo contrato.

Citado en el comunicado difundido por su equipo, Bernal, que cumplirá 30 años en enero y cuyo futuro profesional generaba dudas, se centra principalmente en la próxima temporada.

"Después de un parón para recargar las pilas, vuelvo con la mente despejada y estoy deseando construir de cara a la próxima temporada con el equipo", dijo el Cóndor de Zipaquirá.

"Egan ocupa un lugar muy importante en el equipo. Volver de donde viene y lograr lo que ha logrado es realmente irreal. Es un campeón en todos los sentidos de la palabra", comentó por su parte su antiguo compañero de equipo Geraint Thomas, hoy convertido en dirigente de Ineos.

"Todo el equipo está feliz de que se quede", añadió el británico.

La carrera de Egan Bernal dio un giro decisivo a comienzos de 2022, cuando estuvo a punto de morir en un terrible accidente de tráfico: durante un entrenamiento fue violentamente arrollado por un autobús.

Desde entonces, sus victorias han sido más escasas, con un triunfo de etapa en la Vuelta a España 2025 como logro más destacado.

La temporada pasada, solo alzó los brazos en el campeonato de Colombia en febrero, pero dejó buenas sensaciones en el Giro (10º puesto final) e incluso en el Tour (20º).

"Sé de lo que soy capaz y siempre pienso que tengo mucho que aportar", volvió a subrayar Bernal, cuyo programa para 2027 está aún por definir.