EEUU pasa a la final mundial masculina de 4x400 m tras una repesca

Inicialmente eliminados, los estadounidenses, vigentes triple campeones mundiales del relevo 4x400 metros masculino, se clasificaron para la final de esa prueba este domingo en el Mundial de atletismo de Tokio, tras ganar una carrera de repesca ante los kenianos.

Por primera vez en la historia, el 'Team USA' había sido eliminado en la ronda de clasificación del 4x400 m, pero el cuarteto (Christopher Bailey, Demarius Smith, Bryce Deadmon, Jenoah McKiver) recurrió porque consideraba que fue bloqueado por un atleta zambiano.

Kenia presentó un recurso por le mismo motivo y la Federación Internacional (World Athletics) decidió organizar este domingo una carrera de repesca, en la que Estados Unidos dominó (2:58.48) a Kenia (3:00.39).

También en una repesca en la sesión matinal del último día de Tokio 2025, Sudáfrica corrió sola en 4x100 metros masculino y no tuvo éxito.

En su caso se había visto perturbada la víspera por un corredor italiano. Se decidió esta repesca en solitario, en la que Sudáfrica se clasificaría a la final si hacía mejor tiempo que el último de los finalistas (38.34).

Los sudafricanos, sin las referencias y la motivación de tener competidores en la pista, acabaron con un crono de 38.64, insuficiente para lograr plaza de finalista.

Las finales de los cuatro relevos (4x100 m y 4x400 m, hombres y mujeres) tienen lugar este domingo, en la clausura de Tokio 2025.