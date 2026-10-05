Ecuador cierra la gira asiática con una derrota en penales contra Panamá

La selección de Ecuador, entrenada por el argentino Marcelo Gallardo, cerró su gira asiática con una derrota en los penales frente a Panamá (7-6; 1-1 en los 90 minutos reglamentados) para acabar cuarta y última en la Copa Kirin.

Antes de la definición por penales, en la que Juan Riquelme Angulo erró el tiro decisivo, el propio delantero del Sunderland inglés dio vida a su selección al igualar en la segunda parte (58') el tanto del panameño Josué Vergara antes del descanso (38').

El anfitrión Japón y Nueva Zelanda disputarán este lunes la final de este torneo amistoso que se disputa en el país asiático.

La primera toma de contacto del "Muñeco" Gallardo con la Tri acaba de manera decepcionante, con una dura derrota frente a Corea del Sur (3-0) y dos empates, con derrotas finales en los penales, en la Copa Kirin, ante Japón y este lunes frente a Panamá.

La gira deja una gran certeza para Ecuador, la falta de gol (sólo un tanto en tres partidos), y unos minutos de esperanza con el juego realizado en la segunda parte de este lunes.

- "Competir para ganar" -

"Más allá del resultado, es verdad que no hemos podido ganar, pero me voy con buenas sensaciones de acuerdo al potencial que hay en el equipo nacional", destacó tras el partido Gallardo.

"Me quedo con la personalidad de estos chicos que hoy hicieron su presentación y buenas expectativas para el futuro", agregó el DT, quien volvió a dejar claras sus ideas.

"La idea es siempre la misma, que el equipo tenga protagonismo, como en el partido contra Japón o la segunda parte de hoy (...) No me conformo con que compitan, sino que compitan para ganar. Los jugadores tienen que dar ese salto de calidad y mentalidad".

El argentino recordó que en esta gira faltaban "futbolistas muy significativos" y que necesita "tiempo" para implantar sus ideas.

"Tenemos tiempo antes de las competencias oficiales para seguir regando esta semilla en el inicio del proceso (...) y cuando empecemos las eliminatorias (al Mundial 2030 a mediados o finales de 2027) presentar el mejor equipo posible", dijo.

En la próxima ventana en noviembre, el equipo ecuatoriano seguramente contará ya con varias de sus estrellas que se cayeron de esta gira por lesión (Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez).

- Regreso de las figuras en noviembre -

Pese a los cambios introducidos en el once titular por el DT argentino, Ecuador fue inferior a Panamá en la primera parte, en la que no realizó ningún remate entre palos y en la que el arquero Gonzalo Valle, una de las novedades, salvó al cuadro sudamericano con un par de atajadas.

Cerca del descanso, no obstante, ya no pudo hacer nada ante el gol de Vergara, que aprovechó el rechace de un remate suyo al larguero para abrir el marcador (38').

En la pausa, Gallardo revolucionó a su equipo con cuatro cambios de un golpe y la Tri jugó sus mejores minutos en la gira asiática.

No solo logró el empate, con un remate de Angulo, su primer gol con la Tri tras una buena acción colectiva, sino que tuvo varias ocasiones más para marcar (9 disparos, cinco de ellos entre palos), pero el marcador ya no se movió más y el tercer puesto se decidió desde los once metros.

Tras la tanda de 10 disparos que acabó en tablas (fallaron Valencia por la Tri y Griffith por los panameños), Daivis Murillo anotó para los centroamericanos y metió la presión a Angulo, que erró su lanzamiento.