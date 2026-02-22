Deportes

Duplantis gana el All Star Perche con 6,06 m

El sueco Armand Duplantis compite en el evento de salto con pértiga masculino durante la reunión internacional de salto con pértiga de atletismo en pista cubierta All Stars Perche en Clermont-Ferrand, centro de Francia, el 22 de febrero de 2026 Alex MARTIN
22 de febrero de 2026

El prodigio sueco del salto con garrocha, Armand Duplantis, conquistó el concurso All Star Perche con un salto de 6,06 m, este domingo en Clermont-Ferrand (Francia), pero se quedó sin mejorar su récord del mundo de 6,30 m.

Enfermo el sábado, y no del todo recuperado este domingo, el doble campeón olímpico superó a la primera las barras a 5,70 m, 5,90 m y 6,06 m para firmar una 37ª victoria consecutiva. Después falló tres intentos en 6,31 m.

Cinco meses después de su título de campeón del mundo en Tokio y un 14º récord del mundo, Duplantis logró triunfar en su regreso a un mes de los Mundiales en pista cubierta de Torun (Polonia), a pesar de una intoxicación alimentaria en la noche del viernes al sábado.

En Clermont-Ferrand, el sueco se impuso al australiano Kurtis Marschall.

El griego Emmanouil Karalis fue tercero.

