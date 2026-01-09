Drift King 2026 llevará adrenalina al Santiago Mall

Royal Street informó que los días 10 y 11 de enero de 2026 el Santiago Mall será el escenario de Drift King 2026, un evento de drift en formato de competencia que reunirá a pilotos profesionales nacionales y extranjeros, quienes competirán en vehículos especialmente diseñados para esta exigente modalidad del automovilismo.

De acuerdo con los organizadores, además del espectáculo deportivo, la actividad tendrá un enfoque solidario, ya que los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Yo Pinto una Sonrisa, organización que brinda apoyo a niños en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país.

Asimismo, se destacó que Drift King 2026 ofrecerá una experiencia integral para el público, con música, oferta gastronómica, zona familiar y un ambiente urbano, permitiendo a los asistentes disfrutar de la adrenalina del automovilismo desde cerca mientras respaldan una causa social.

En cuanto a la logística, Royal Street subrayó que la seguridad será una prioridad, por lo que el evento contará con un espacio debidamente delimitado y cumplirá con todas las normas y protocolos de seguridad, garantizando la integridad tanto de los pilotos como del público.

Las puertas del evento abrirán a partir de las 12:00 mediodía, y las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Passline.