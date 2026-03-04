Draper regresa a Indian Wells en busca de recuperar su mejor versión

El británico Jack Draper, en gran forma tras conquistar el año pasado su primer título Masters 1000 en Indian Wells, regresa a California en pleno proceso de reconstrucción después de casi seis meses alejado del circuito por lesión.

Draper frenó en 2025 el intento del español Carlos Alcaraz de lograr un inusual triplete en Indian Wells, al sorprenderlo en las semifinales y derrotar posteriormente al danés Holger Rune en la final.

Ese triunfo lo impulsó hasta el cuarto puesto del ranking mundial de la ATP.

Sin embargo, el jugador de 24 años, aquejado recurrentemente por problemas físicos, comenzó a sufrir dolores en el codo y, tras un breve descanso y un intento fallido de competir en el Abierto de Estados Unidos, decidió poner fin anticipadamente a su temporada 2025.

Draper se perdió el Abierto de Australia de este año y reapareció en una eliminatoria de la Copa Davis, antes de lograr una victoria en primera ronda en Dubái en febrero.

Ahora asegura sentirse en condiciones de aspirar nuevamente al título en el torneo que comenzó el miércoles, aunque admite que, tras su inactividad, repetir la hazaña será un desafío.

"No estaría aquí, no estaría en el torneo si no sintiera que puedo llegar hasta el final otra vez", afirmó Draper.

- Sin miedos y 100% optimista -

"Probablemente esa fue la razón principal por la que no fui a Australia, simplemente porque si voy a participar en un torneo, quiero sentir que estoy físicamente preparado no solo para participar, sino para llegar hasta el final", explicó.

"Creo tanto en mi tenis que, cuando salgo a la pista, sé que puedo jugar muy bien. Siento que he mejorado mucho como jugador en los últimos ocho meses, pero reconozco que he estado alejado del juego y que es un pequeño salto de nivel volver directamente después de tanto tiempo fuera. Así que ya veremos qué pasa", agregó.

Draper, actualmente en el decimocuarto puesto del ranking mundial masculino, iniciará la defensa de su título el sábado en segunda ronda frente al húngaro Fábián Marozsán o el español Roberto Bautista Agut, y podría medirse en cuartos de final con el serbio Novak Djokovic.

"Mi principal prioridad es cuidar mi cuerpo, asegurarme de que cuando pueda saltar a la pista esté completamente preparado para lo que se avecina", dijo Draper y afirmó que sus lesiones anteriores le ayudaron a gestionar mejor la más reciente.

"Sé por algunas de las lesiones que he tenido en el pasado que he cometido el error de volver demasiado pronto, y creo que cuando vuelves demasiado pronto, puedes perder mucha confianza en tu cuerpo", afirmó.

"No tengo ningún miedo por mi brazo", puntualizó.