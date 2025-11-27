Dos patinadores rusos y una bielorrusa son admitidos en los JJOO de Invierno

Dos patinadores artísticos rusos y una patinadora bielorrusa participarán bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-22 de febrero de 2026), anunció este jueves el Comité Olímpico Internacional (COI).

Se trata de los primeros nombres de una delegación neutral que se anuncia muy limitada para este evento.

Los rusos Petr Gumennik, de 23 años, y Adeliia Petrosian, de 18, así como la bielorrusa Viktoriia Safonova, de 22, superaron las fases de clasificación de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) y recibieron después luz verde del comité dispuesto por el COI para esta cuestión.

El COI repite para Milán-Cortina 2026 el principio decidido para los Juegos Olímpicos de verano de París 2024.

Por ello, los deportistas de esa delegación neutral, que para ser aceptados no deben tener lazos con los ejércitos de sus países ni haber apoyado públicamente la invasión de Ucrania de febrero de 2022, competirán a título individual y sin los símbolos de Rusia y Bielorrusia.

Esta primera lista "será actualizada en función de las decisiones que tome el comité de examen de los deportistas individuales neutrales", precisó el COI.

Sin embargo, existen muy pocas opciones de que la delegación final supere el número de 15 rusos y 17 bielorrusos que acudieron a los Juegos de París 2024, con un balance entonces de cinco medallas.

A diferencia de las federaciones internacionales de deportes de verano, que en su mayor parte reintegraron a rusos y bielorrusos bajo bandera neutral siguiendo las recomendaciones al respecto del COI, las de deportes de invierno parecen mucho más reticentes a dar el paso.

La Federación Internacional de Esquí (FIS), cuyas disciplinas representan más de la mitad de los podios olímpicos, y la de biatlón mantienen un veto estricto, como hizo durante mucho tiempo la de luge.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) abrió una vía a finales de octubre a una reintegración de los competidores rusos de luge al estimar desproporcionada su exclusión. Eso condujo a un recurso ruso contra la postura de la FIS, que debe decidirse antes del 10 de diciembre.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, que terminaron días antes de la invasión de Ucrania, la delegación del Comité Olímpico Ruso -privada entonces del himno y bandera del país por las sanciones por escándalos de dopaje- cosechó 32 medallas y Bielorrusia se colgó dos metales.